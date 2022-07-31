İstanbul’da 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta 13 katlı binanın 5’inci katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 katlı binanın 5'inci katında halasıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

Dairenin balkon korkuluklarının kırılmasıyla yere düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ağır yaralı bir şekilde yatan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Bina içi ve dışındaki delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

“4 TANE KORKULUK VAR”

Bina yöneticisi olan Nurullah İpekçi, “Bayanın yerde yattığını gördüm. Polisi ve ilk yardımı aradım. 5'inci kattan aşağı düşmüş. İlk başta hayat belirtisi yoktu. Somalili kadın. 22 yaşında. Şu anda vefat etmiş. Halasıyla beraber 7 kişi yaşıyorlardı. 4 tane korkuluk var. Onlar da kolona bağlı. Nasıl kırılıyor, nasıl kopuyor ve aşağı düşüyor. Meçhul” dedi.

İlginizi Çekebilir Katledilen Zehra'nın babası: Balta ya da satırla vurmuşlar, öncesinde çok dövmüşler