İstanbul’da 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yakalandı. Sınır dışı işlemleri tamamlanan 2 bin 442 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.

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İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Valilik 17-23 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 687 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Sınır dışı işlemi yapılmak üzere, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile diğer şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen kaçak göçmenlerden, 2 bin 442 kişinin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İşlemleri devam eden kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmaların sürdüğü, 238 kişinin de bu gece İstanbul Havalimanından geri gönderilmesinin planlandığı açıklandı. (DHA)

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