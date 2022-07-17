İstanbul’da akaryakıt istasyonunda dehşet anları

Yeniköy’de bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Kontrolden çıkan otomobil, önce yakıt alan sürücüye ve çalışana ardından da diğer araca çarparak durabildi. İki aracın aracında kalan çalışan ve sürücü ile rahatsızlanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda 34 DP 948 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda 34 GT 3845 plakalı otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek'e ve istasyon görevlisi Serhat Katar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişiyi önüne alan araç, park halindeki otomobile çarparak sıkıştırdı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA ORTALIK KARIŞTI

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasından kurtarırken, sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İstasyon görevlisi Katar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İSTASYONDAKİ KAZADA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulundukları yerden kaldırılacak emniyet otoparkına götürüldü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi. (İHA)