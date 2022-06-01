İstanbul’da çete liderine nefes kesen operasyon

İstanbul Esenyurt’ta rast gele havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç örgütü lideri Mehmet Veysi D. olduğu öğrenilen şahıs, adamları tarafından kargaşa çıkartılarak kaçırılmak istendi. Durumu fark eden polis ekipleri Veysi D. ile birlikte 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

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Esenyurt Çınar Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin rast gele çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın yaşandığı sitede güvenlik kamerası çalışması başlatan ekipler, şahsın onlarca suç kaydı bulunan çete lideri Mehmet Veysi D. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ve Polis Özel Harekat Ekipleri, Veysi D.'nin yaşadığı siteye operasyon başlattı. Koçbaşı ile evinin kapısı kırılan şahıs, polis ekiplerine teslim olmamak için zorluk çıkarırken kısa sürede etkisiz hale getirildi.

KARGAŞA ÇIKARILARAK KAÇIRILMAK İSTENDİ

Polis ekipleri nezaretinde evinden çıkarılan şahıs, site bahçesinde kaçırılmak istendi. Mehmet Veysi D.'nin adamı olduğu söylenen Gökhan A., Yusuf A., Hasan G. Zülküf Ö. İsimli dört şahıs, kargaşa çıkartarak şahsı kaçırmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin durumu erkenden fark etmesi üzerine kısa sürede yakalanan dört şahıs da gözaltına alınarak karakola götürüldü. Aksiyon filmlerini aratmayan o operasyon sahneleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)