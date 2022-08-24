İstanbul’da çöp kamyonu motosikletin üzerinden geçip, yoluna devam etti

İstanbul Ataşehir'de, çöp kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kamyon şoförü arkasına bakmadan yoluna devam ederken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazar günü saat 22.45 sıralarında Yenisahra Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yanında bir arkadaşıyla motosiklet kullanan Samet Ayvalı, üzerlerine doğru hızla gelen Kadıköy Belediyesi’ne ait çöp kamyonunu şoförüne yavaşlaması uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan çöp kamyonu şoförü, motosiklete çarptı.

Samet Ayvalı ve yanındaki kişi motosikletle birlikte yere savruldu. İkili yerdeki motosikletten kendilerini kurtarıp ayağa kalktı. Çöp kamyonu şoförü yerdeki motosikletin üzerinden geçip, yoluna devam etti.

Ayvalı ayağından yaralanırken motosikleti ezildi. Polis merkezine giden Ayvalı, kendisine çarparak yaralanmasına sebep olan şoförden şikayetçi oldu.

‘OLAN BİZİM İNSANIMIZA OLUYOR’

Kazayla ilgili konuşan esnaf İsmet Sarı, “Burada Kadıköy ve Ataşehir belediyelerine ait çöp kamyonlarının toplandığı tesis var. Daha önce şikayetçi olduk. Çöp kamyonları çok hızlı geliyorlar. Dönülmez yollardan dönüyorlar. Kurallara uymuyorlar. Kendileri ‘biz belediyeyiz istediğimizi yaparız’ diye düşünüyorlar. Bu sefer olan motorcuya, kuryeye oluyor. Bizim kendi kuryemize de çarptılar. İki, üç gün önce yan komşu esnafımıza çarptılar. ‘Dur’ demesine rağmen çarptılar ve devam ettiler. Ezdi geçti motoru. Bazı trafik polisleri belediyeye ait diye onlara tolerans tanıyorlar, ceza kesmiyorlar. Başka firma olsa ceza yağdırırlardı. Belediyeye ait diye herkes bir adım geride duruyor. Olan bizim insanımıza oluyor. Bazen kurallara uymadıklarını kendileri de söylüyorlar. Vatandaşlar yolun karşısına geçerken korna çalıyorlar. Ayıptır” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yolda hızla gelen çöp kamyonunu görünce elini kaldırdığı, biraz yavaşlayan kamyonun motosiklete çarptığı, motosikletin üzerindeki iki kişiyle yere düştüğü ve ikilinin ayağa kalmasından sonra kamyonun motosikletin üzerinden geçip gittiği yer alıyor. (DHA)

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