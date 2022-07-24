İstanbul’da dünürler arasında kavga: 3’ü ağır 13 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de dünürler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak, silah, sopa ve taşlarla saldırdı. Kavgada 3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

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Arnavutköy Fatih Mahallesi Kaan Sokak yaşayan ve 4 yıldır evli olan Mehtap K. dün akşam saatlerinde ailesini arayarak eşinden dayak yediğini, kendisini almaları gerektiğini söyledi.

Telefon üzerine Mehtap K.'nin ailesi, kalabalık bir grup ile kızlarının yaşadığı sokağa gelerek dünürleri olan aileye saldırdı. İki ailenin kavgasına diğer aile üyeleri de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yaşanan kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralılar civar hastanelere kaldırılırken, yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

Kavgada çocukları ve eşi yaralanan Çiçek K. yaşananları şöyle anlattı:

“Biz 4 sene önce oğlumun amca çocuğu olan gelinimizi aldık. 4 senedir hem kendisi hem ailesi bize yapmadıklarını bırakmadı. Çocuklarını kaç kere düşürdü doğumunu engelledi.

En son dün gece işte biz ailesini aradık ‘gelin alın kızınızı’ dedik. Kendileri kalabalık şekilde geldiler burada kavga çıktı.

Benim eşim, çocuklarım hepsi yaralandı ve farklı hastanelerdeler kimisi karşıda kimisi buralarda.

Hepsi kan içerisinde yerlerdeydi sonra ambulans, polis falan geldi. Şimdi herkes bir yerlerde ne olacak bilmiyorum. Burası savaş meydanına döndü adeta.”