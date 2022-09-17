İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü IŞİD adına para toplama, para transferi gibi faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edildi ve 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip işlemleri ve MASAK raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; DAEŞ terör örgütü adına para toplama, para transferi gibi örgüt adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Ayrıca haklarında tahdit kaydı bulunan 9 yabancı şahıs hakkında da gerekli idari işlemlere başlanmış, ilgili birimlere sevki sağlanmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kitap, sahte kimlik, pasaportlar ve 58 bin 950 Euro, 37 bin 600 TL, 400 Dolar nakit para ele geçirilmiştir.

* Konu ile ilgili yakalanan ve bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanmış, 2’si sınır dışı edilmiş, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.” DHA