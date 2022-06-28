İstanbul’da kadın cesedi bulundu
Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından morga götürüldü.
Denizköşler Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizköşk Davet Salonunun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi. Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar’a ait olduğu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)