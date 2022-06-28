Abone Ol

İstanbul’da kadın cesedi bulundu

Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından morga götürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da kadın cesedi bulundu

Denizköşler Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizköşk Davet Salonunun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi. Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar’a ait olduğu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset  otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

Kadıköy'de denizden çıkan cesette cinayet şüphesi İlginizi Çekebilir Kadıköy'de denizden çıkan cesette cinayet şüphesi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster