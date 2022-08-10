İstanbul’da kadınları taciz eden motosikletli kurye yakalandı
İstanbul Maltepe’de motosikletli bir kurye, 4 kadına cinsel tacizde bulundu. Kameralara da yansıyan cinsel taciz olaylarını gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerince lokasyon bilgilerinden belirlenerek yakalandı.
Polisi harekete geçiren olay, Maltepe'de yaşandı. 4 kadın, motosikletli bir kişinin cinsel tacizine uğradı. Emniyete yapılan şikayetler üzerine polis çalışma başlattı.
ALIŞVERİŞ SİTESİNDE KURYE
Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polisin elde ettiği görüntülerde, şüphelinin çocukların yanında bile tacizden geri durmadığı belirlendi. Görüntülerden şüphelinin internet üzerinden bir alışveriş sitesinde kurye olduğu anlaşıldı.
ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
İlçe ekipleri, kurye firmasına giderek yetkililerle görüştü. GPS sisteminden kuryelerin lokasyon bilgileri incelendi. Olay saatleriyle karşılaştırıldı. Araştırmalarda şüpheli sayısı bire düşürüldü. Olay noktalarından geçen tek kuryenin O.V. (34) olduğu tespit edilidi.
SUÇLAMAYI KABUL ETTİ
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin suçlamaları kabul ettiği öne sürüldü. İşlemleri tamamlanan O.V., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.