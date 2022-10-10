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İstanbul’da kaza sonrası kavga! Taksi şoförüne kafa attı 

Beylikdüzü'nde trafik kazası yapan taksi şoförü, saldırıya uğradı. Otomobilden inen yolcu, taksi şoförüne kafa atarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. 

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İstanbul’da kaza sonrası kavga! Taksi şoförüne kafa attı 

Dün, D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Taksi şoförü, direksiyon kabininde oturan otomobil sürücüsü ile tartışırken, otomobilin yolcu kabininden inen kişi tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında yolcu, taksi şoförüne kafa attı.

Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.  (DHA)

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