İstanbul’da pitbullu gasp dehşeti

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen Alman vatandaşı Türk bir genç, pitbullu üç gaspçı tarafından saldırıya uğradı. Genci önce darp eden üç gaspçı parasını ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

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Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde sabaha karşı cadde üzerinde yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.'nin (30) karşısına bir şahıs çıktı. Şahıs genci tehdit ederek para istedi ancak Mert D. reddetti.

Bunun üzerine şahıs saldırmaya başlayınca aralarında arbede çıktı. Genç direnmeye devam edince bu kez de şahsın suç ortağı elinde pitbull cinsi köpekle genci korkuttu. Devam eden arbedede 3 gaspçı gencin parasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

GASPÇILAR YAKALANDI

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, gaspçılardan ikisinin Müslüm Ö., Doğan Ö. olduğunu tespit etti.

Metruk bir binadan kıskıvrak yakalanarak emniyete götürülen 3 gaspçı, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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