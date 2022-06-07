Abone Ol

İstanbul’da servis kazası: 6 yaralı

Başakşehir'de özel güvenlik personeli taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada şoför dahil 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:56 - 07 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı’nda meydana geldi. Özel güvenlik personeli taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Servisteki özel güvenlik personellerinden bazıları kendi imkanlarıyla içeriden çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktı. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı İlginizi Çekebilir İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Başakşehir istanbul Kayseri kaza Olimpiyat Polis Sağlık yağmur