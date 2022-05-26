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İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon; 25 gözaltı

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandı. İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon; 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü ele geçirildi.(DHA)

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