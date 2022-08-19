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İstanbul’da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Pierlotti Tepesi’nden çekilen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayınlanma: 08:23 - 19 Ağustos 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii adeta görünmez hale geldi. Sis, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da etkili oldu. Pierlotti Tepesi'nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu.

Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi. (İHA)

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