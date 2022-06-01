İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta yabancılara yönelik denetimlerde, 284 kaçak göçmen yakalandı.

Habip ATAM

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. İlçe ekiplerinin de katıldığı denetimler saat 10.00'da başladı. Gece yarısına kadar devam etti. Polisin yaptığı asayiş uygulamaları ve denetimlerde 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 285 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekiplerinin muhafaza altına aldığı kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. İlginizi Çekebilir 236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi