İstanbul’da trafik magandası minibüse çekiç fırlattı

Maltepe Küçükyalı'da seyir halindeki bir yolcu minibüsü, bir araçta bulunan iki kişinin saldırısına uğradı. Trafik magandaları tarafından minibüse atılan bir çekiç, arka koltukta oturan bir kadın yolcunun başına isabet etti.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da Pendik – Kadıköy hattında çalışan Mert Mete yönetimindeki bir yolcu minibüsü seyir halindeyken, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Otomobilin aracına sürttüğünü fark edip duran minibüs şoförü Mert Mete, aşağı inmek isterken otomobildeki kişilerin bir anda saldırısına uğradı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ OLAYI SÖZCÜ’YE ANLATTI

Telefonla görüştüğümüz minibüs şoförü Mert Mete, saldırganların kolunu araç kapısına sıkıştırdıklarını belirterek yaşanan olayı şöyle anlattı;

“İnmeme izin vermediler. Küfür ve hakaretlerle beni içeriye soktular. Ben olayın uzamaması için devam ettim. Bir anda arkadan ses geldi. Otomobildeki saldırganlar, içeride yolcular olduğunu bildikleri halde minibüsün arka camına çekiç fırlattılar. Çekiç arka camı kırıp arka koltukta oturan kadın yolcunun başına isabet etti. Sonra da otomobile binip kaçıp gittiler. Yolcularla birlikte yaralı kadını yakındaki İbni Sina Hastanesine götürdük. Şimdi polis geldi olay yerinde incelemelerini sürdürüyor…”

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