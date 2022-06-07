Abone Ol

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kadıköy ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı operasyonlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Kadıköy ve Şişli’de operasyon yaptı. Çok sayıda ekibin destek verdiği baskınlarda belirlenen adresler didik didik arandı. Polis kameralarınca kaydedilen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. (DHA)

Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı İlginizi Çekebilir Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster