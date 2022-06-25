İstanbul’da yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi
131 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.
İstanbul Valiliği’nden kaçak göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
* “Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan, gerekse adli işleme karışan kaçak göçmenler, yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmeye devam ediyor.
* Bu kapsamda sabah saatlerinde 131 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından göçmenler uçakla sınır dışı edildi.
* Sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek, tekrar Türkiye’ye kaçak yollarla girmeleri engelleniyor.
* Sürdürülen çalışmalar neticesinde Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmen her gün İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilirken, 1 Ocak 2022 – 21 Haziran tarihleri arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı.
* Plan dahilinde önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri devam ediyor.” DHA