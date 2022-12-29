İstanbul’da yılbaşı öncesi denetim

İstanbul'da yılbaşı öncesinde tur ve eğlence teknelerinde kaçak-sahte alkol ve asayiş denetimi yapıldı.

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Yılbaşı öncesi sahte-kaçak içki kullanımı ve buna bağlı alkol zehirlenmelerine karşı, Kabataş iskelesinde demirleyen teknelerin sunum alanları ve mutfakları, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle incelendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri de belge kontrolünün yanı sıra asayiş denetimi yaptı.

“ARALIKSIZ DENETİM YAPIYORUZ”

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşların gıda güvenliği ve sağlığı için yıl boyunca aralıksız kontroller yaptıklarını söyledi.

Yılbaşı öncesinde özellikle alkol üretimi ve sunumu yapan işletmelerde denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Karaca, “Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı, karada emniyet ve jandarma ile denetimler yapıyoruz. Bugün de Boğaz’a açılacak teknelerdeyiz. Burada evrakı kontrol ediyoruz, Maliye Bakanlığının geliştirdiği barkod kontrol cihazlarıyla denetim yapıyoruz.” dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Karaca, denetimlerin alkolle sınırlı olmadığına işaret ederek, “Ruhsatları var mı, hijyen belgeleri var mı, ilaçlama belgeleri var mı, yine atıklarla ilgili problemlere ilişkin denetimler yapıyoruz. Ayrıca hijyen yönünden denetim yapıyoruz. Numune de alıyoruz. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından alınan numunelere göre cezai işlem de uygulanıyor.” diye konuştu.

Yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Karaca, “Alkolle ilgili zehirlenmelerde geriye dönüş yok. Bunlarla karşılaşılmaması için çok dikkat edilmesi lazım. En iyi denetçi, tüketicinin kendisidir.” ifadelerini kullandı. (AA)