İstanbul’un ortasında adam kaçırıp serbest kaldılar

İstanbul'da borçlu olduğu 2 kardeş tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan E.M., operasyonla polis ekiplerince kurtarıldı. İki kardeşin, iş yerine götürerek darp ettiği E.M.’yi 9 bin lira alacak için darp ettiği öğrenildi. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, 4 Temmuz'da emniyete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde otomobilden inen 2 şüphelinin bir kişiyi zorla araca bindirdiği bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerden olayda kullanılan otomobilin plakası belirlendi. İncelemede aracın sahibinin Fırat Ö. olduğu anlaşıldı. Diğer kişinin ise Fırat Ö.'nün kardeşi Ferhat Ö. olduğu belirlendi. Araç sahibi ve Ferhat Ö.'nün Esenyurt'ta iş yeri bulunduğu tespit edildi. Araç, iş yeri önünde park halinde bulununca adrese operasyon düzenlendi.

9 BİN LİRA ALACAK İÇİN

İçeriye giren ekipler, şüpheli 2 kardeşe ve zorla araca bindirdikleri E.M.'ye ulaştı. Fırat Ö. ve Ferhat Ö. gözaltına alındı. Polis ekiplerince kurtarılan E.M.'nin darp edildiği belirtildi. İddiaya göre E.M.'nin 2 kardeşe 9 bin lira borcu vardı. Ve yaşanan olay 9 bin lira borç yüzünden gerçekleşti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Gasp” suçundan adliyeye gönderildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında E.M.'nin kendisini araca bindirmek isteyen iki kardeşe direnmeye çalıştığı ancak kurtulmayı başaramadığı görülüyor.

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