İşten çıkan genç kız, sokakta dehşeti yaşadı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, 5 yaşındaki Poyraz’ın ardından bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen 29 yaşındaki Hasret Şişman’a saldırdı.

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Devrek ilçesinde aynı mahallede ikinci kez sokak köpeği dehşeti yaşandı. Evinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Poyraz Çiloğlu'nun ardından, bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen Hasret Şişman saldırıya uğradı.

15 köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadı. Elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu anlatan Şişman, her gece evine korkuyla gittiğini anlattı.

“HER GECE EVİME KORKUYLA GİDİYORUM”

Belediye yetkililerine haber verdiklerini de anlatan Hasret Şişman, dehşet anlarını şöyle anlattı:

“İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün ben, yarın başka bir çocuk, başka bir vatandaş. Kimse zarar görmesin.

Benim elimde poşetler olmasaydı belki de daha kotu sonuçlar olabilirdi. Kendimi elimdeki poşetleri kullanarak savundum.

Bugün ben bu psikolojiyi kaldıramıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpek evlerine alıp dışarı salıyorlar. Her gece evime korku ile gidiyorum.”

“ŞİKAYETE RAĞMEN HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI”

İlçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını isteyen Şişman, “Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Ben artık evime korkuyla gitmek istemiyorum lütfen gerekli önlemler alınsın” diye konuştu.