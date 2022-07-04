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Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

Eskişehir'de valilik yasaklarına rağmen onur yürüyüşü adı altında toplanıp yürüyüş yapınca gözaltına alınan LGBT üyesi 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 17:01 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesinde dün toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Uyarılara rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı. (DHA)

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