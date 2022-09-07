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İzmir’de bacanakların kavgası kanlı bitti! 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki bacanak arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

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İzmir’de bacanakların kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Karakuzu Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde koyun otlatan H.T. ile bacanağı Ali Balcı arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada H.T, yanındaki av tüfeği ile bacanağı Balcı’ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Balcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalanan H.T’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

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