İzmir’de kentsel dönüşüm hızlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyor. Birinci etap çalışmalarına başlanan Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etabın yüklenicisi Teknik Yapı tarafından geliştirilen Divan Residence projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir için kangren diyebileceğimiz, en sıkıntılı ve zor bir alan dönüşüme uğruyor. Bu her türlü takdirin üzerinde. İzmir'in geleceği için çok değerli bir adım. İzmir'in insanca ve doğayla uyumlu dönüşümünde yeni bir sayfa açılmış oluyor. Ege Mahallesi'nde nihayet dönüşüm başlıyor. O nedenle çok gururluyum ve mutluyum” dedi.

“İZMİR DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEHİR OLACAK”

Başkan Soyer İzmir'in yaşlı yapı stokunun şehrin en temel sorunlarından biri olduğuna değinerek, “Yarım yüzyılı aşan sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek gerçekten kolay değil. Ne var ki teslim olacak ve pes edecek değiliz. Göreve gelir gelmez İzmir'i gençleştirmeye gayret ettik ve bu mücadelemize ara vermeden devam etmeye kararlıyız. İzmir daha genç, daha güvenli ve daha huzurlu bir şehir olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Biliyoruz ki mekanın ruhu vardır. O ruh ne kadar coşkulu ve kendinden eminse o şehrin insanları da öyle yaşar. Kentsel dönüşüme sadece eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması olarak bakmıyoruz, bakamayız. İzmir'de kentsel dönüşünü kentin sosyal, kültürel ve mekânsal karakterinin bir yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle yerinde dönüşüm en temel ilkemiz. Çünkü biliyoruz ki mahallelerimizin ruhu ancak orada doğmuş ve büyümüş insanların eliyle korunabilir. Toplamda 6 bölgede; Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy'de İzmir'in dönüşümümü adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ege Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz dönüşümle birlikte yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği bu bölge yepyeni ve çok modern bir çehreye kavuşmuş olacak” diye konuştu.

“VATANDAŞIMIZIN SİGORTASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”

Başlarken üç temel ilkeyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Birincisi yerinde dönüşüm. Elbette amacımız Ege Mahallesi'nde yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Ama aynı zamanda bu mahallede doğanlar yine bu mahallede yaşasınlar istiyoruz. Bu nedenle ikinci ilkemiz her bir vatandaşımızın rızasını almaktır. Yani yüzde yüz uzlaşı ile dönüşüm yapıyoruz. Tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü altında yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat etsin. İzmir'in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası belediyemizdir. İster Ege Mahallesi'nde olduğu gibi yüklenici firmamızla çalışalım isterse İzmir'e özgü kooperatifçilik modelini uygulamış olalım her daim vatandaşımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.”

İnşaat alanının 120 bin metrekare olduğunu belirten Başkan Soyer, projenin ticaret ve konut fonksiyonu taşıdığını ifade etti. Soyer, “Ege Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladığımızda 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem sosyal açıdan tüm eksiklikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı yepyeni bir Ege Mahallesi görmüş olacağız. Biz kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa etmeye gayret ediyoruz. Tüm diğer kentsel dönüşüm projelerimizde bunu başarmayı hedefledik. Göreceksiniz burada da aynı başarıyı yakalayacağız” şeklinde konuştu.

“HEDEF 20 BİN”

Kentin geleceği için yaptıkları depremsellik araştırmaları ve yapı stoku envanteri çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, “İzmir'in yer altı fotoğrafını çıkarıyoruz. Türkiye'de hiçbir kentte olmayan bir çalışmayı yürütüyoruz. Şehrin geleceği bu bilimsel çalışmaların sonunda ortaya konulmuş olacak. Diliyorum Türkiye'de tüm yerel yönetimler benzer çalışmayı kendi şehirleri için yaparlar” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına kooperatifçilik modelini de dahil ederek elde ettikleri kazanımı açıklayan Soyer şunları söyledi: “Bir zamanlar Türkiye'de çok istismar edilen yapı kooperatifçiliğini şimdi belediye güvencesiyle yeniden canlandıran bir model ortaya koyduk. Bir müteahhit karı da doğmuyor artık. Bu yeni modelimizde halkı üretim öznesi haline getiriyoruz. Hem kentsel dönüşümü çok hızlandırmış oluyoruz hem de herkesin faydalanacağı, şehrin ürettiği refahtan pay alacağı bir noktaya taşımış oluyoruz. Şu an yaklaşık 3 bin 900 konutun kentsel dönüşüm süreçleri devam ediyor. Hedefimiz 15 bin. Hatta 20 bine çıkarmak. Gücümüz, ömrümüz yettiğince devam edeceğiz.”

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