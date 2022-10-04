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İzmir’de otomobildeki su ısıtıcısı ile şampuan kutusundan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 4 ayrı şampuan kutusu ile su ısıtıcısı içerisinde toplam 4 kilo 790 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yayınlanma: 14:37 - 04 Ekim 2022 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil içinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğiyle araçta aramada 4 ayrı şampuan kutusu ile su ısıtıcısı içerisinde toplam 4 kilo 790 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı. (DHA)

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