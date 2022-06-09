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İzmir’de Roma dönemine ait 61 sikke ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:19 - 09 Haziran 2022 Güncellenme:
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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Kasımpaşa Mahallesi’nde belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirilirken, R.A. (51) isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.(DHA)

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