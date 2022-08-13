İzmir’de sahte içki deposuna baskın! 25 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen depoda, 25 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen, jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmasında, Torbalı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki depoda sahte içki üretildiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, depoya dün operasyon düzenledi.

MALZEMELERİN DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA

Depodaki aramada 25 bin litre kaçak etil alkol, 1 kaynaştırma kazanı, 2 çift fanlı soğutma sistemi, 3’ü 5 bin, 3’ü de 15 bin litre kapasiteli toplam 6 plastik tank, 1000 litre kapasiteli 1 adet IBC tank, 1649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 plastik bidon kapak kapatma makinesi, 1500 plastik bidon kapağı, çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirildi.

Malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili M.T., G.B. ve T.Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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