İzmir’de ‘tefeci’ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, acil nakit ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle para verip, borçları ödeyemeyenleri de tehdit ve baskı ile mağdur eden 8 kişi, gözaltına alındı.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapan kişilere yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki 9 ev ve 9 iş yerine baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, acil nakit ihtiyacı içinde olan ve bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle para verip, borçları ödeyemeyenleri de tehdit ve baskı ile mağdur ettikleri belirlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 41 senet, 10 ajanda, farklı kişilere ait 21 tapu, 6 ruhsatsız tüfek ve 20 tüfek mermisi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 110 fişek ve 1 pala ele geçirildi. (DHA)

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