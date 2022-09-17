İzmir’de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Torbalı ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal edip, satan kişilere yönelik 3 aylık çalışmanın ardından çarşamba günü harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 1’i kurusıkı 2 tabanca, 1 av tüfeği, 49 fişek, 9 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı. (DHA)