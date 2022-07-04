Abone Ol

İzmir’de yolsuzluk operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de yolsuzluk operasyonu

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülen 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi. (DHA)

'Yolsuzluk tespit ettim' diyen AKP'li ismin konuşması yarıda kesildi İlginizi Çekebilir 'Yolsuzluk tespit ettim' diyen AKP'li ismin konuşması yarıda kesildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster