Kaçak göçmenlere ev verenlere ceza yağdı

İstanbul’da, bir apartmanın 5 katı kaçak göçmenlere kiralandığı ortaya çıktı. Baskında Yunanistan sınırına götürülmek üzere Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmiş ya da vize süresi bitmiş 47 kişi yakalandı. Şüphelilerin 8 farklı ülke vatandaşı olması dikkat çekti. BM (Birleşmiş Milletler) kamplarını hatırlatan olayla ilgili evlerini kiraya veren daire sahiplerine de 120 bin lira para cezası kesildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; Bahçelievler, Şirinevler'de bir adreste çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, göçmen kaçakçılarının aynı binadaki 5 daireyi tuttuğu anlaşıldı. Dairelerin, Avrupa'ya kaçak yollarla götürülecek göçmenlerin, Edirne'ye doğru yola çıkmadan önce toplanacakları adres olarak kullanıldığı anlaşıldı. Şok evi alarak adlandırılan evlere polis ekipleri sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

BM KAMPI GİBİ

Baskında 5 adreste 47 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 23'ünün Mısır, 17'sinin Fas, 2'sinin Çad, Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerin 8 farklı uyruktan olması dikkat çekti. BM kampını anımsatan şok evindeki yakalanan şüphelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

120 BİN 978 LİRA CEZA

Kaçak göçmenlerin bulunduğu evleri kiralayanlar da cezasız kalmadı. Beş ev için 120 bin 978 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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