Kaçırdıkları traktörle şarampole yuvarlandılar: Mert öldü, kardeşi yaralı
Giresun'da Mert (17) ve kardeşi Burak (14), düğün konvoyuna katılmak için ailelerinden izinsiz aldıkları traktörle şarampole devrildi. Kazada Mert hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çakır köyünde meydana geldi. Mert Mantarcı, ailesinden habersiz aldığı traktörle kardeşi Burak Mantarcı ile düğün konvoyuna katılmak için evden çıktı.
Mantarcı’nın kontrolünden çıkan traktör, takla atarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden 17 yaşındaki Mert Mantarcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı kardeşi 14 yaşındaki Burak Mantarcı’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)