Kadıköy’de denizden çıkan cesette cinayet şüphesi

İstanbul Kadıköy’de denize düşen bir kişinin cesedi bulundu. Olayın intihar olabileceğini değerlendiren polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde sabaha karşı denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine gidince bir erkek cesediyle karşılaştı. Denizden çıkarılan cesedin 27 yaşındaki A.M.’ye ait olduğu belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ

Ölen kişinin gece denize düştüğünü değerlendiren ekipler çalışma başlattı. Olayın önce kaza sonucu düşme olabileceği değerlendirildi. Ancak A.M.'nin olay sırasında yanında bir kişi daha olduğu anlaşıldı. Üç ay önce memleketinden çalışmak için İstanbul'a gelen A.M.'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmaların ardından, bir kişi cinayet şüphesi üzerine gözaltına alındı. İlçe ekiplerince yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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