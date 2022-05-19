Kadıköy’de fırtına ağaç devirdi

Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yan yatan ve bir apartmana çarpan ağaç kesilerek kaldırıldı. O anlar, semt sakinleri tarafından Sözcü Whatsapp İhbar Hattı'na ulaştırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kadıköy’de, Feneryolu Hasan Amir Sokak’ta saat 12.00 sıralarında fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Gürültüyü duyan esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir apartman binasına çarparak duran ağacı kesti. Ölen ya da yaralanan olmazken, ağaç kesilerek kaldırıldı, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Ağacın kesim çalışmalarına ait görüntüler, semt sakinleri tarafından Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaştırıldı.