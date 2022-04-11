Kadın motor sürücüsüne iğrenç taciz

İstanbul Mecidiyeköy’de bir şahıs seyir halinde olan kadın motor sürücüsünü önce tükürerek taciz etti ardından da araçtan inerek kadın sürücüye tehditler savurdu. O anlar sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Mecidiyeköy'de seyir halinde olan kadın motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya yan şeritte araç içerisinde ilerlemekte olan bir grup genç tarafından motoruna tükürülerek taciz edildi. Kendisine yapılan ‘Tükürüklü Taciz' e kayıtsız kalamayan genç kadın ise motorunu durdurarak arabadaki gruba tepki gösterdi.

Genç kadının tepkisi sonrası araç içerisinden inen bir şahıs motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya'nın üzerine yürüyerek hakaret etti ve tehditlerde bulundu. O anlar sürücünün motor kamerasına saniye saniye yansıdı.

“MOTORUMA TÜKÜRDÜLER”

Yaşadığı taciz olayını anlatan Mira Cihan Yalçınkaya, “Hava biraz güzeldi. Motorumla trafiğe çıktım, Halıcıoğlu taraflarında biraz gezdim. Tekrar Mecidiyeköy'e dönüş yaparken yanımda yüksek sesle müzik dinleyen arabanın içerisinde bir grup genç vardı. Kulağımda müzik vardı, ben onları duymadım. Sürekli olarak bana bakarak ve benim hakkımda konuşup güldüklerini fark ettim. Umursamadım.

Beni taciz ediyorlardı ama kulağımda müzik olduğu için ne söylediklerini anlayamadım. Bu yüzden de benim onları umursamadığımı düşündüler. Sonra benim onlara motorla yaklaşmamı bekleyip, motoruma tükürdüler. Motorun önüne geldi tükürük.

Ben de onlara terbiyesiz, ahlaksız diye bağırdım. Önce eliyle işaret edip ‘kenara çek’ dedi. Sonra arabayı önüme doğru kırmaya başladılar ve beni İETT otobüsüyle kendi arabalarının arasına sıkıştırmaya çalıştılar.

Ben de sıkışacağımı düşündüğüm için ilerlemedim. Ben şeridin ortasından gidiyordum, kendisi önüme geçti. Ben de durmak zorunda kaldım, ilerleyemedim” dedi.

“SENİN KAFANI KIRARIM”

Şahsın kendisine savurduğu tehditleri anlatan Yalçınkaya, “Arabasından hakaretler ederek indi ve üzerime yürüdü. Benim terbiyesiz ahlaksız dememi küfür olarak algılayıp ‘sen bana küfür edemezsin’ dedi.’ Seni öldürürüm, dua et kadınsın sen, Ben sana kasıtlı yapmadım bunu’ dedi ama kasıtlı olarak gözümün içine bakarak yaptı.

Kasıtsız yapsa bu kadar gerilmeyiz, insanlık hali deriz. Ardından arkadaşları geldi ve bunu arabaya bindirmeye çalıştılar. Arabaya giderken hâlâ beni tehdit etmeye devam etti. Arkadaşları bunu arabaya bindirdi ve tekrardan tehdit ederek gidince ben yine kızdım. İnsanları taciz ediyorsunuz, arkanızda motor olduğunu görmüyorsunuz dedim.

Tekrar arabadan indi. Yanıma geldi ve eliyle işaret ederek ‘seni öldürürüm, senin kafanı kırarım’ diyerek tehdit etmeye devam etti. Benim kafamda kask vardı ve kafasını bana doğru yaklaştırdı. Kamera açısında da net olarak belli aramızda en fazla 10 cm vardı.

Sonra tekrar hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Arkadaşları onu tekrar arabaya götürüp sakinleştirirken ben de trafikten faydalanıp direkt aralardan kaçmaya başladım. Çünkü daha ileride de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüm” diye konuştu.

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