Kağıt fabrikasında yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’nın geri dönüşüm alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin en büyük kağıt fabrikası olarak bilinen Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nın geri dönüşüm alanında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yaptı.

Yoğun duman nedeniyle müdahalede güçlük çekilmesi ve yangının rüzgarında şiddetiyle büyümesi üzerine Söke Belediyesi, Söke Organize Sanayı Bölgesi, Söke Çimento Fabrikası gibi kuruluşların arazöz ve su tankerleri yangın yerine sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE

Tüm çabalara rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Orman Yangın Söndürme ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 helikopterler ile yangına müdahale edilmeye başlandı.