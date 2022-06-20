Kahreden ölüm! 8 yaşındaki Muhammed, kardeşinin doğum gününde can verdi

Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sultanbeyli’de 17 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sekiz yaşındaki Muhammed Taha Şahinin kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için ailesi ile evlerinin bahçesinde oturuyordu.

Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi. Bir süre sonra fenalaşan Şahin koşarak babasından yardım istedi. Şahin’in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle hastaneye götürdü. 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Taha Şahin dün öğle vakti Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

“DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILIYDI”

Sekiz yaşındaki Muhammed Taha Şahinin akrabası Ayhan Aktaş “Muhammed Taha Hiperaktif çocuktu derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Karnesinde takdir almıştı. Diğer küçük kardeşinde o gün doğum günüydü. O gün kardeşine doğum günü sürprizi yapacaktık. Onun hazırlıkların içerisindeydik. Kendisi dışarı da arkadaşlarıyla oynuyordu. Biz de içeri de annesi ve babası ile doğum günü hazırlıkları yapıyorduk. Meyve tabağında büyük bir kirazı alıyor ve daha sonra ağızına atıyor. Bu kiraz boğazına kaçıyor. Koşarak boğazıma bir şey takıldı diyerek babasının yanına gidiyor. Babası kucağına alarak arabayla en yakın hastaneye götürüyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin” dedi. (DHA)

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