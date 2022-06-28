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Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kendilerini kamu görevlileri ve bürokratlar ile irtibatlı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen eş zamanlı operasyonda, “nitelikli dolandırıcılık” suçu çerçevesinde kendilerini kamu görevlileri ve bürokratlarla iltisaklı olarak tanıtıp kamuda iş bulma vaadiyle vatandaşlardan maddi menfaat temin ettiği belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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