Kamyon arızalanan İETT otobüsüne çarptı

İstanbul'da Bağcılar TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon, arıza yapan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atarken, İETT otobüsünün boş olması facianın önüne geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkii Edirne istikametinde saat 06.30 sırlarında meydana geldi. Seyir halinde olan Avni Demiraslan kontrolündeki meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan İETT otobüsünü son anda fark etti. Otobüse çarpmamak için manevra yapan Demiraslan kamyonun kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon İETT otobüsüne ve bariyerlere çarptıktan sonra otoyol kenarındaki boş alana devrildi. İETT otobüsünün boş olması ise facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde ve kamyonda maddi hasarlar meydana geldi. Otoyoldaki trafik akışı ise polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir 5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü: Çok üzgünüm