Kamyon önce iş yerine ve araçlara çarptı, baba oğul yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, önce bir iş yerine ardından da bir otomobil bayisinin önündeki 2 araca çarptı. Sürücü B.H. (52) ile oğlu B.H. (20) yaralandı, kazada sıfır kilometre 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Kocaeli’ye giden B.H.nin kullandığı 41 K 7772 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca önce bir iş yerinin tabelası ile duvarına, ardından otomobil bayisinin önündeki 2 araca çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Kazada sürücü B.H. ile oğlu B.H. yaralandı. İlk müdahale sonrası baba-oğul, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkisinin de durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada sıfır kilometre bir otomobil ile hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

2 ARACI PERT ETMİŞ



Dükkan duvarı ile tabelaları zarar gören Ayhan Yılmaz, sabah saatlerinde telefon geldiğini belirterek, “Saat 05.00 sıralarında geldik. Baktık ki, kamyon kaza yapmış. Bizim çatı zarar görmüş, elektrik aksamış. Burada bir tabelamız vardı, ilk buraya vuruyor. Daha sonra 2 tane aracı pert etmiş. Kamyonda baba-oğul varmış” dedi. (DHA)

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