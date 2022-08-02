Kamyonetiyle geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi
Niğde'de Sezer Yıkılmaz'ın (38) evinin garajına patates indirmek için geri manevra yaptığı kamyonetiyle çarptığı 4 yaşındaki kızı İkra, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kömürcü köyünde çiftçi Sezer Yıkılmaz, saat 12.30 sıralarında patatesleri indirmek için kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi. Yıkılmaz’ın bu sırada bahçede gezen kızı İkra, kamyonetin altında kaldı.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İkra’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkra’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)