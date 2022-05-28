Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Moldova asıllı Türk vatandaşı Cenk Sırbo, yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi Beşgöz Caddesi’nde meydana geldi. Moldova asıllı Türk vatandaşı Cenk Sırbo’nun kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Ömer U. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Cenk Sırbo yaşamını yitirdi. Cenk Sırbo’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ömer U. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Bu arada, kaza sırasında yola dağılan motosiklet parçalarını polisler kürekle temizledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Muğla'da korkunç kaza! 4 yaralı