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Kamyonun yakıt deposu patladı, 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kamyonun yakıt deposu patladı, 4 kişi yaralandı

Altınoluk Caddesi’nde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi H.E. ile E.G, O.Y, İ.U, kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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