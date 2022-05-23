Kan davalı aileler Kuran altından geçerek barıştı

Muş'un Bahçe köyünde geçen yıl iki aile arasında yaşanan olay sonrası 1 kişinin ölümüyle başlayan kan davası, barışla sonuçlandı. Husumetin sona erdirilmesi için Bahçe köyündeki camide yapılan törende iki ailenin bireyleri tek tek Kuran-ı Kerimin altından geçti.

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Bahçe köyünde geçen yıl Yıldırım ailesi başka bir aile ile kavga ederken attıkları taş Altay ailesinden birinin başına çarparak ölümüne neden oldu.

Bunun üzerine Altay ve Yıldırım aileleri arasında kan davası oluştu. Bu kan davasında başkalarının ölmemesi için Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kanaat önderi ile imamlar bir araya geldi. İki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Bahçe köyündeki camide barış töreni düzenlendi.

Vali İlker Gündüzözün telefon bağlantısı ile katıldığı barış törenine Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kanaat önderleri ve imamlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, barışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Altay ve Yıldırım ailesi ile camide yer alan vatandaşlara hitaben konuşan Vali İlker Gündüzöz ise, barışın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmalar sonrasında duaların edilmesiyle, Altay ve Yıldırım ailesinin bireyleri, tek tek Kuran-ı Kerimin altından geçti. (DHA)

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