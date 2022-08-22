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Kanalizasyon çalışmasında göçük, 1 işçi toprak altında

Erzincan’da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Yayınlanma: 16:16 - 22 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Olay, bugün saat 15. 20 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Ö.F.C., isimli işçi toprak atlında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşın 5 metre derinlikteki göçükte üzeri tamamen toprakla kaplanan işçinin kurtarılması için ekipler adeta zamanla yarışıyor. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. (İHA)

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