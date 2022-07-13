Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL’lik soygun yaptı

İstanbul Başakşehir’de bir telefoncuya giren kar maskeli 5 hırsız, 15 dakikada 700 bin TL’lik soygun yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 5 hırsız, dün sabah bir araçla cadde üzerindeki telefoncunun önüne geldi.

İş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti ve araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 15 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, “Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar. Sabah 07.00'de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL'lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar” dedi.

(İHA)