Kar maskeli saldırgan haraç vermeyen işyerine kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, haraç istediği işyerinden “Hayır” cevabını alınca kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile girdiği dükkanda 3 el ateş eden saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı.

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Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, geçtiğimiz günlerde Melahat Ekincioğlu'nun işlettiği dönerciye gelerek haraç istedi. Bu istekleri karşısında Ekincioğlu, şahşa “hayır” diyerek cevap verdi.

“SİZE BURADA EKMEK YEDİRMEYECEĞİM”

Yaşanan tartışmanın ardından “Size burada ekmem yedirmeyeceğim” diyen şehir eşkıyası birkaç gün sonra dükkana kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile işyerini basan şahıs, müşterilere aldırmadan silahını çekerek 3 el ateş etti. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Melahat Ekincioğlu, “ Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu. 3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti. Şans eser yaşanan olayda kimse yaralanmadı” dedi.

“BAYRAMDAN BİR GÜN ÖNCE FİRAR ETMİŞ”

Kendisinden haraç istediğini belirten Ekincioğlu, “Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. ‘Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim’ dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler.

O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta yarın dükkanı basacağım da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı” dedi. (İHA)

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