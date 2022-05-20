Kardeşine bir iyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı

Adana’da yaşayan 60 yaşındaki Dursun Doğan, üzerine kayıtlı olan kardeşine ait otomobil ölümlü kazaya karışınca evine haciz geldiğini söyledi. Yaşlı kadın, “Ehliyetim bile yok. Kardeşime iyilik yaptım, sonu bu oldu” dedi.

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Adana’da eşinden kalan emekli maaşı ile geçimini sürdüren Dursun Doğan, 7 yıl önce otomobil alan kardeşinin ‘Benim borcum var. Bu otomobili sen üzerine alır mısın?' teklifine hayır diyemedi.

“BEN KAZAYI KARAKOLDA ÖĞRENDİM”

“Benim ehliyetim bile yok” diyerek yaşadıklarına isyan eden Doğan, “Ben otomobil kullanmasını bilmem. Kardeşim otomobili aldıktan 3 yıl sonra oğlu kaza yapıp bir kadına çarpmış. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş.

Ben de bunu ifade için polis merkezine çağrıldığımda öğrendim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Daha sonra karşı taraf hem sürücüyü hem de otomobilin ruhsat sahibini mahkemeye vermiş. Mahkeme 127 bin lira tazminata hükmetmiş. Bunun yarısını, ben yarısını da sürücü yani yeğenim ödeyecekmiş” dedi.

“KARDEŞİM BANA SIRT ÇEVİRDİ”

Doğan, bu cezayı öğrendikten sonra kardeşinin yanına gittiğini ancak parayı ödemediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ben kardeşime bir iyilik yaptım ama karşılığında kötülük buldum. Kardeşim tazminatı ödemiyor. Benim bütün hisseli arazilerime, hesaplarıma bloke konuldu. Ayrıca evime de haciz çıkardılar.

Benim 63 bin 500 lirayı ödeyecek gücüm yok. Bu nedenle haczi de kaldıramıyorum. Her an eşyalarımız haczedilecek diye bekliyorum. Benim hiçbir alakam olmazken mağdur oldum.

Kardeşim bana sırtını çevirdi, ben yetkililerden yardım bekliyorum. Ben sadece kağıt üzerinde otomobilin sahibiyim, kazayla hiçbir alakam yok.” (İHA)

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