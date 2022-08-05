Kargo paketinden tarih çıktı

İstanbul’da bir kargo deposunda denetleme yapan polis ekipleri, kahve makinesine zulalanmış 1073 tarihi sikke ele geçirdi. Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi sikkelerle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçu ile ilgili Küçükçekmece'de bir kargo deposunda yaptığı çalışmalarda 2 Ağustos'ta şüpheli bir paket belirlendi.

İçerisinde filtre kahve makinası olduğu belirtilen paketle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Savcılık kararlarıyla kargonun sevki durduruldu.

HELENİSTİK, ROMA, OSMANLI

Polis, paketteki kahve makinesini açınca 1073 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen sikkelerin, Helenistik, Roma ve Osmanlı Dönemine ait olduğu belirtildi.

PADİŞAH VE İMPARATORLAR

Osmanlı Dönemi’ne ait sikkelerin ön ve arka yüzlerindeki yazılarda, padişahlar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Roma sikkelerindeki figürlerin ise imparator tasvirleri olabileceği dile getirildi.

SERBEST KALDI

Operasyonlar sonucu ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümü uygulanarak serbest kaldı.

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