Kartal’da 6 katlı binada yangın!

Kartal'da 6 katlı binanın 6. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında dumandan etkilenen Gülüşen Uluç ve Uğur Uluç çifti hafif şekilde yaralandı.

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Atalar Mahallesi Aydın Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 6. katındaki dairede saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının olduğu dairede yaşayan Gülüşen ve Uğur Uluç çifti, ikiz bebeklerini alarak dışarı çıktı.

Uğur Uluç, mutfaktaki yangını söndürmeye çalışırken sağ elinden yaralandı. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri eli yanan Uğur Uluç ve dumandan etkilen Gülüşen Uluç’u ambulansta tedavi etti. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Yangın çıkan binada oturan Hatice Gül, “Patates kızartmasından dolayı çıkmış yangın, Yağ alevlenince tutuşmuş. Dairede yaşayan bir kişi de elinden yaralanmış” dedi

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